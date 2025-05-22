Shakira konserinde virüs alarmı: 80 binden fazla kişi katılmıştı

People dergisinin haberine göre, konsere giden bir kişi, kızamık hastası olduğu halde yakın zamanda şarkıcının konserine katıldı. New Jersey Sağlık Bakanlığı, bu kişinin 15 Mayıs'ta MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen konsere katıldığını açıkladı.

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira şu sıralar dünya turnesinde. 7 yıl sonra "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adında bir albüm çıkaran Latin şarkıcı, aynı adlı turnesiyle dünyayı dolaşıyor.

82 BİNDEN FAZLA KİŞİ KONSERE KATILDI

Konsere katılan 82 binden fazla kişinin virüse maruz kalmış olabileceği konusunda uyarı yayınlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yaptığı açıklamaya göre, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında virüs yayılıyor. Virüs havada iki saate kadar kalıyor.

Gösteri biletleri tükenen MetLife Stadyumu'nun kapasitesi 82 binden fazla. Konsere katılanlarla ilgili olarak henüz yeni bir vaka bildirilmedi ancak semptomların 6 Haziran'a kadar ortaya çıkabileceği belirtildi.