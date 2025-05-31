Shakira'dan art arda konser iptali: Hayranları öfkeli
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira yine konserini iptal etti. Şarkıcının hayranları konsere saatler kala yapılan iptal duyurusuna tepki verdi.
Dünya turnesine çıkan ünlü Latin şarkıcı Shakira, bir önceki gün ABD'nin Boston şehrindeki konserini iptal etmişti. Las Mujeres Ya No Llora (Kadınlar Ağlamıyor) adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelen yıldız şimdi de ABD'nin başkenti Washington'daki konserini iptal etti.
Konserin gerçekleşeceği beyzbol stadyumu Nationals Park tarafından yapılan açıklamada, "Boston konserinin iptal olmasına neden olan sorunlardan" dolayı Washington konserinin de gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Açıklamada "Shakira'nın turne prodüksiyonunun Washington'a zamanında taşınamayacağı" ifadelerine yer verildi. 48 Kolombiyalı şarkıcı, konserinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu "Washington ve Boston'daki hayranlarımla buluşmak için gün sayıyordum." sözleriyle dile getirdi.
"En kısa sürede sizinle birlikte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum." diyen şarkıcının konser bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği duyuruldu.
"UNUTULMAZ BİR GECE OLACAKTI"
Konserlerin iptal edilmesinin ardından Shakira hayranları sosyal medyada "Hayal kırıklığına uğradım. Bizim için unutulmaz bir gece olacaktı", "Seni görmek için 30 yıl bekledim ve 24 saat kala konseri iptal ediyorsunuz. Kalbim çok kırık" ve "Arkadaşlarım New York'tan bu konser için geldi, otelde kalacaklardı. Çok üzgünüz" gibi yorumlarda bulundu.
Boston'daki konseri iptaliyle ilgili "Beklenmeyen koşullar nedeniyle, Shakira ve Jason Aldean ile Brooks & Dunn'ın Fenway Park'ta planlanan performansları iptal edildi." açıklaması yapılmıştı.
TMZ'ye konuşan kaynaklar, konser binasındaki ve sahnedeki bazı teknik sorunlar nedeniyle konserlerin iptal edildiğini söyledi.
Şarkıcı, 11 Şubat akşamı Brezilya'da dünya turnesinin ilk konserini verdikten sonra Peru'da gitmişti ancak sanatçı mide rahatsızlığı geçirdi ve Kolombiya'da gerçekleşmesi planlanan konserini ertelemek zorunda kaldı.
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