Shakira'dan art arda konser iptali: Hayranları öfkeli

Konserin gerçekleşeceği beyzbol stadyumu Nationals Park tarafından yapılan açıklamada, "Boston konserinin iptal olmasına neden olan sorunlardan" dolayı Washington konserinin de gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Dünya turnesine çıkan ünlü Latin şarkıcı Shakira , bir önceki gün ABD'nin Boston şehrindeki konserini iptal etmişti. Las Mujeres Ya No Llora (Kadınlar Ağlamıyor) adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla bir araya gelen yıldız şimdi de ABD'nin başkenti Washington'daki konserini iptal etti.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Açıklamada "Shakira'nın turne prodüksiyonunun Washington'a zamanında taşınamayacağı" ifadelerine yer verildi. 48 Kolombiyalı şarkıcı, konserinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu "Washington ve Boston'daki hayranlarımla buluşmak için gün sayıyordum." sözleriyle dile getirdi.

"En kısa sürede sizinle birlikte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum." diyen şarkıcının konser bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği duyuruldu.

"UNUTULMAZ BİR GECE OLACAKTI"

Konserlerin iptal edilmesinin ardından Shakira hayranları sosyal medyada "Hayal kırıklığına uğradım. Bizim için unutulmaz bir gece olacaktı", "Seni görmek için 30 yıl bekledim ve 24 saat kala konseri iptal ediyorsunuz. Kalbim çok kırık" ve "Arkadaşlarım New York'tan bu konser için geldi, otelde kalacaklardı. Çok üzgünüz" gibi yorumlarda bulundu.