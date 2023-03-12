Shakira'nın Gerard Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı

PIQUE EVLENİYOR MU?



Öte yandan, futbol yıldızı Gerard Pique'nin 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evlenme hazırlığında olduğu iddia edildi. Marca adlı derginin iddiasına göre birbirlerine çok aşık olduklarını söyleyen Gerard Pique, genç sevgilisine çoktan evlilik teklif etti bile.



Pique'nin, düğün törenini sevgilisinin arzusuna göre yapma konusunda ona çoktan söz verdiği öğrenildi. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia'nın da gösterişten uzak, sade ve küçük bir düğün töreni istediği öne sürüldü.



Bu iddialar hakkında çiftten şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.