Shakira'nın Gerard Pique'ye gönderme yaptığı şarkı Guinness Dünya Rekoru kırdı

Son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmeyen Shakira, son şarkısıyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Shakira, DJ Bizarrap ile imza attığı "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı sayesinde 14 Guinness Rekoru kırdı.
Geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen Latin şarkı, bir gün içinde Youtube'da en çok izlenen İspanyolca müzik klibi ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.
PIQUE'YE GÖNDERME YAPTI
Futbolcu Pique ile birlikteliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcının, "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısı, Pique'ye birçok göndermede bulunuyor. Şarkı sözlerindeki “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadelerinin Pique’yi işaret ettiğini düşünülüyor.
YENİ SEVGİLİSİNE DE GÖNDERME YAPTI
Şarkı sözlerinde geçen “Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Şarkıda geçen “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" ifadeleriyle de Pique’nin yeni sevgilisi Clara Chia Marti’ye gönderme yaptığı düşünülüyor.
PIQUE EVLENİYOR MU?
Öte yandan, futbol yıldızı Gerard Pique'nin 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile evlenme hazırlığında olduğu iddia edildi. Marca adlı derginin iddiasına göre birbirlerine çok aşık olduklarını söyleyen Gerard Pique, genç sevgilisine çoktan evlilik teklif etti bile.
Pique'nin, düğün törenini sevgilisinin arzusuna göre yapma konusunda ona çoktan söz verdiği öğrenildi. Pique ile yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Clara Chia'nın da gösterişten uzak, sade ve küçük bir düğün töreni istediği öne sürüldü.
Bu iddialar hakkında çiftten şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.