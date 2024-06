Türk yönetmenin filmi Shallow Tale'e Tribeca Film Festivali'nden ödül

Tolga Karaçelik'in yeni filmi Tribeca Film Festivali'nden ödülle döndü. Tam adı "A Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer" (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) olan film, festivalin "Spotlight Narrative" bölümünde yer aldı. Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan yapım şirketi Curious Gremlin'in de uluslararası bağımsız film sektöründeki ilk imzası oldu.

Başrollerinde Steve Buscemi, John Magaro ve Britt Lower'ın yer aldığı film, boşanma eşiğindeki başarısız bir yazar ile emekli bir seri katil arasındaki tuhaf arkadaşlığı konu ediniyor.

Karaçelik'in "Kelebekler" filmi de 2008'de Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Büyük Ödülü'nü kazanmıştı.