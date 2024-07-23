Sharon Stone aksiyon yıldızı olmaya hazırlanıyor

"Temel İçgüdü", "Küre", "Rehine" ve "Ratched" gibi yapımlarla tanınan Amerikalı oyuncu Sharon Stone , “Nobody” (Önemsiz Biri) devam filminin kadrosuna katıldı. Stone, filmde kötü karakteri canlandıracak.

Bob Odenkirk 'ün eski bir suikastçı olduğunu herkesten gizleyen yumuşak huylu aile babası rolünde olduğu “ Nobody ” filminin devam filmi için hazırlıklar sürüyor.

"Nobody 2" filminin konusu ve karakter özellikleri şimdilik gizli tutuluyor. 15 Ağustos 2025'te gösterime girmesi planlanan devam filminin yönetmen koltuğunda Timo Tjahjanto oturacak. “Nobody 2” filminin senaryosunu ise Derek Kolstad, Aaron Rabin, Umair Aleem ve Odenkirk kaleme alıyor.

"TEK KURUŞUM KALMADI"

Öte yandan Sharon Stone, 2001 yılında felç geçirdiği dönemde milyonlarca dolar kaybettiğini açıklamıştı.

Stone "Ölümden döndüm diyebilirim. Beyin kanaması geçirdim. Yüzümün şekli değişti. Ve bunlar olurken her şey değişti. Koku duyum, görüşüm, dokunuşum. Birkaç yıl hiçbir şey okuyamadım. Birçok insan öleceğimi düşünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.



Stone, bazı insanlarının ondan bu süreçte "yararlandığını" ve kişisel eşyalarıyla birlikte banka hesabında biriktirdiği milyonlarca doları hızla kaybettiğini söylemişti.

Oyuncu "Başarılarım sayesinde 18 milyon dolar biriktirdim ama banka hesabıma baktğımda hepsi yok olmuştu. Buzdolabım, telefonum, her şey başkalarının olmuştu. Tek kuruş param kalmamıştı" demişti.