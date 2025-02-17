Sharon Stone, Euphoria dizisine dahil oldu

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone'un yeni rolü belli oldu. Usta oyuncu, HBO imzalı Euphoria dizisinin 3. sezonuna dahil olacak.

Deadline'ın haberine göre, Emmy ödüllü oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı bilinmiyor. Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi gibi isimleri buluşturan Euphoria dizisinin üçüncü sezonu, 8 bölümden oluşacak.



YENİ SEZON NE ZAMAN?



Dizinin yeni sezonunun 2026'da izleyiciyle buluşması bekleniyor.



“Euphoria”nın ana kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie ve Eric Dane yer alıyor. Fezco rolüyle tanınan Angus Cloud, Temmuz 2023'te 25 yaşında hayatını kaybetti. Bu arada Barbie Ferreira gibi bazı oyuncular diziye bir sezon daha geri dönmeyeceklerini belirtmişlerdi.

