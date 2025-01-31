Sharon Stone, kral soyundan geldiğini öğrendi: Avrupalı herkesle akraba!

Ünlü oyuncu Sharon Stone geçtiğimiz günlerde PBS kanalında yayınlanan Finding Your Roots programına katıldı. Katıldığı programda tarihin en önemli figürlerinden biri olan güçlü bir imparatorla akraba olduğunu öğrendi.



Sunucu Henry Louis Gates Jr. kendisine "Kral Şarlman senin 38. büyük büyükbaban" demesiyle şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, "Birinin tamamen şaşkına döndüğünü görmek istiyorsanız, yüzüme bakın" cevabını verdi.



KRAL ŞARLMAN KİMDİR?



Modern Avrupa'nın da kurucusu olarak kabul edilen Frank ve Lombard hükümdarı Kral Şarlman, Orta Çağ'ın en önemli figürlerinden biridir ve 9. yüzyılın başlarında Batı Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmuş olan Fransız hükümdardır.



Frank Krallığı'nı yönetmiş ve 800 yılında Papa tarafından Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giymiştir. Askeri fetihlerle büyük topraklar elde etmiş, aynı zamanda eğitim ve kültüre önem vererek "Karolenj Rönesansı"na öncülük etmiştir.



Şarlman, Batı Avrupa'daki feodal yapının temellerini atmış ve Batı dünyasında Hristiyanlığın yayılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.



"TÜM AVRUPA ONUN SOYUNDAN GELİYOR"



Londra Üniversitesi’nden genetikçi Profesör Adam Rutherford, Avrupa kökenli olan her bireyin bir şekilde Şarlman’ın soyundan geldiğini öne sürüyor.



Uzmanlara göre, Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarlman'ın yaşamı boyunca en az 18 çocuğu oldu ve tüm Avrupalılar bu çocukların soyundan geliyor.



Uzmanlar Avrupa'da yaşıyorsanız Şarlman'la akraba olduğunuzu söylüyor, ancak eğer Avrupalı değilseniz, büyük ihtimalle Şarlman'la yine de akraba olduğunuzu iddia ediyorlar.



Bu tamamen Şarlman (MS 748-814) döneminden bu yana yaşamış Avrupalı atalarınızın olup olmamasına bağlı.



Örneğin, Sharon Stone gibi son 1200 yılda Amerika'ya göç eden bir Avrupalı aileden geliyorsanız, Şarlman'la akrabasınız demektir.



AYNI SOYDAN GELEN DİĞER ÜNLÜLER



Sharon Stone, Şarlman’la akraba olan tek ünlü değil. Virgin Group'un patronu Sir Richard Branson da, 40 nesil sonra Şarlman’ın soyundan geldiğini keşfetti. Ayrıca, ünlü oyuncu ve şarkıcı Christopher Lee de, 87 yaşında yayınladığı bir albümle bu efsanevi isme olan bağlantısını açıkladı.