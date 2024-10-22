Sharon Stone'un yeni projesi belli oldu

"Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, komedi filmi "In Memoriam"da rol alacak. Marc Maron'un başrolü üstlendiği filmde "Dolunay Katilleri" ile yıldızı parlayan Lily Gladstone da yer alacak.

Rob Burnett'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturacağı film, bir oyuncunun kendisine ölümcül kanser teşhisi konulduktan sonra Oscar'ların "In Memoriam" bölümünde ​​yer alma konusunda takıntılı hale gelmesini konu alıyor.

Gladstone filmde, oyuncunun terapistini canlandıracak. Stone ise oyuncunun eski eşine hayat verecek.

