Sherlock Holmes'un devam dizileri geliyor

Guy Ritchie’nin yönettiği ve Robert Downey Jr. ile Jude Law’un başrollerinde yer aldığı 2009 yapımı Sherlock Holmes filmi, iki farklı projeyle dizi evrenine taşınıyor.



2011 yılında gelen ‘Sherlock Holmes: Gölge Oyunları’ isimli devam filmiyle de hayran kitlesine genişleten Sherlock Holmes serisi, HBO Max’de yayınlanmak üzere diziye dönüştürülüyor.

