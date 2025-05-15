Shogun dizisinin yıldızı Cosmo Jarvis'in yeni projesi belli oldu
Emmy Ödülleri'nde tek seferde 18 dalda ödül kazanan Shogun dizisinin yıldız ismi Cosmo Jarvis'in yeni projesi belli oldu.
Shogun dizisiyle yıldızı parlayan Cosmo Jarvis, "Young Stalin" filminde başrol oynayacak. Ünlü isim, projede Sovyet lideri Joseph Stalin'i canlandıracak.
Variety'nin haberine göre; Simon Sebag Montefiore'nin romanından uyarlanacak olan "Young Stalin" filminin yönetmen koltuğunda ise Gela Babluani oturacak. Filmin senaryosunu da Gela Babluani ve Sebag Montefiore kaleme alacak.
Hazırlıkları devam eden projenin çekimleri ise 2025 yılının Temmuz ayında Tiflis'te başlayacak.
Bir biyografiden çok gerilim filmi olarak adlandırılan proje; Stalin'in Rus devriminden önceki günlerine odaklanacak.
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