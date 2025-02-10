Shogun dizisinin yıldızı Hiroyuki Sanada: İkinci sezon için çok heyecanlıyım
Emmy Ödülleri'nde tek seferde 18 dalda ödül kazanan Shogun dizisinin yıldız başrol oyuncusu Hiroyuki Sanada, dizinin ikinci sezonunun çekimleri hakkında konuştu.
James Clavell'in 1300 sayfalık romanından uyarlanan Shogun dizisinin başrol oyuncusu Hiroyuki Sanada, ikinci sezon çekimlerinin bu sonbaharda başlayabileceğini söyledi.
"HEDEFİMİZ BU YILIN SONBAHARI"
Los Angeles'ta düzenlenen AARP Movies for Grownups Ödülleri'nde Variety'ye konuşan ünlü isim, Hedefimiz bu yılın sonbaharı ve senarist ekibi şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi ve ekledi:
"Birinci sezondaki oyuncuların yarısı kalacak. Diğer yarısı ise yeni isimlerden oluşacak. Şu anda gelecek sezon için en iyi ekibi bir araya getirmeye çalışıyoruz, bu yüzden çok heyecanlıyım."
"PES ETMEDİK"
Dizinin yaratıcısı ve yönetici yapımcısı Rachel Kondo, geçen ay yeni sezonun geliştirilme sürecinin devam ettiğini söylemiş ve "Hâlâ deniyoruz, pes etmedik. Ama ne diyebiliriz, emin değilim" ifadelerini kullanmıştı.
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