Shogun yıldızı, The Odyssey filminden ayrıldı

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu yeni filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Deadline'ın haberine göre, Shogun ve Warfare gibi yapımlarla tanınan Cosmo Jarvis filmin kadrosundan ayrıldı. Oyuncu, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson ve Anne Hathaway gibi isimlerle Nolan'ın The Odyssey filminde rol alacaktı.

Oyuncunun, çekimler başlamadan kısa bir süre önce projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, Young Stalin adlı filmde rol almaya hazırlanıyor.

Jarvis yerine filme Prometheus ve The Defeated yapımlarıyla tanınan Logan Marshall-Green dahil oldu.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Filmin, 17 Temmuz 2026'da IMAX formatıyla vizyona girmesi bekleniyor.