Shrek 5 geliyor: Vizyon tarihi açıklandı

Universal Pictures ve DreamWorks Animation imzalı Shrek serisinin devam filmi geliyor. Shrek 5'in vizyon tarihi açıklandı.

Merakla beklenen animasyon filmi 1 Temmuz 2026'da vizyona girecek

İlk Shrek filmi 2002 yılında, serinin dördüncü filmi Shrek 4 ise 2010 yılında vizyona girmişti. Serinin yeni filmi ise yaklaşık 16 yıl sonra animasyonseverlerle buuşacak.

Serinin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz yeniden bir araya gelecek. Filmin yönetmenliğini ise Walt Dohrn üslenecek.