Shrek 5 kadrosuna Zendaya dahil oldu

Universal Pictures ve DreamWorks Animation imzalı Shrek serisinin devam filmi geliyor. Hazırlık süreci devam eden Shrek 5'in yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon oturuyor.



Filmden yayınlanan ilk tanıtımda Zendaya'nın seslendirme kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.Emmy ödüllü oyuncu filmde Shrek'ın kızını seslendirecek. Zendaya, 2017 yılında "Yetişkinliğimde Shrek'i çok sık izliyorum" diye bir tweet atmıştı.



NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Shrek serisinin beşinci filmi 23 Aralık 2026'da vizyona girecek.



İlk Shrek filmi 2001 yılında, serinin dördüncü filmi Shrek 4 ise 2010 yılında vizyona girmişti. Serinin yeni filmi ise yaklaşık 16 yıl sonra animasyonseverlerle buluşacak.



Öte yandan serinin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz da yeniden bir araya gelecek.

