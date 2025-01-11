Shrek 5'in vizyon tarihi ertelendi

Oscar Ödülleri'nde En İyi Animasyon ödülünü kazanan Shrek'in beşinci devam filmi için hazırlıklar sürüyor. Daha önce 1 Temmuz 2026'da izleyici ile buluşacağı açıklanan filmin vizyon tarihi ertelendi.

Shrek 5'in vizyon tarihi ertelendi

Universal Pictures ve DreamWorks Animation imzalı Shrek serisinin devam filmi geliyor. Hazırlık süreci devam eden Shrek 5'in yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon oturacak.

Daha önce 1 Temmuz 2026'da izleyici ile buluşacağı açıklanan Shrek 5 filminin vizyon tarihi ertelendi.

YENİ VİZYON TARİHİ

Universal Pictures dün yaptığı duyurularda; Shrek serisinin beşinci filminin vizyon tarihinin 23 Aralık 2026'ya alındığı açıklandı.

Shrek 5'in vizyon tarihi ertelendi - 1

İlk Shrek filmi 2001 yılında, serinin dördüncü filmi Shrek 4 ise 2010 yılında vizyona girmişti. Serinin yeni filmi ise yaklaşık 16 yıl sonra animasyonseverlerle buluşacak.

Öte yandan serinin orijinal seslendirme kadrosunda yer alan Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz da yeniden bir araya gelecek.

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