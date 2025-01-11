Shrek 5'in vizyon tarihi ertelendi

Universal Pictures ve DreamWorks Animation imzalı Shrek serisinin devam filmi geliyor. Hazırlık süreci devam eden Shrek 5'in yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon oturacak.

Daha önce 1 Temmuz 2026'da izleyici ile buluşacağı açıklanan Shrek 5 filminin vizyon tarihi ertelendi.

YENİ VİZYON TARİHİ

Universal Pictures dün yaptığı duyurularda; Shrek serisinin beşinci filminin vizyon tarihinin 23 Aralık 2026'ya alındığı açıklandı.