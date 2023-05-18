Sihir Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Müzenin küratörü aynı zamanda illüzyonist, oyuncu ve çocuk sihirbazı Fatih Ermiş ise uzun yıllardır çocuklarla beraber çalıştığını ve drama dersleri verdiğini söyledi. Kovid-19 salgını döneminde sahnelerden uzaklaştığını dile getiren Ermiş, Hayal Mühendisleri ekibiyle tanıştığını ve Sihirbaz Okulu başlıklı marka çalışması yaptıklarını anlattı.



Sihirbazlık Okulunda sihirbazlık atölyeleri ve gösteriler düzenlediklerini sözlerine ekleyen Ermiş, "Türkiye'nin ilk illüzyon tiyatrosunu oluşturduk. Bunun ismine de Sihirbaz Okulu dedik ve gayet başarılı oldu. Yaklaşık bir buçuk senedir devam eden başarılı bir prodüksiyon oldu. Daha sonra Sihir Müzesi fikri ortaya çıktı" dedi.

ZİYARETÇİLER İLLÜZYON GÖSTERİSİNİN PARÇASI OLUYOR

Müzede ziyaretçilerin sihir oyunlarını deneyimleyebildiğini de vurgulayan Fatih Ermiş, "Burada 'kız kesme' diye tabir edilen oyunlar mevcut ya da sihirbazlık dünyasından gelen metamorfoz dediğimiz bir başka sandık oyunu var. Bazı yer değiştirme, kaçış tarzı büyük oyunlar da burada görülebiliyor. Hatta bazılarının içerisine ziyaretçilerimiz girip fotoğraf çekilebiliyor. Yani bir illüzyon gösterini izlemeyip, o illüzyon gösterisinin içine girmiş oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin ilk Sihir Müzesi'nde dünyaca ünlü Türk sihirbazı Zati Sungur, Sihirbaz Mandrake (Ertuğrul Işınbark), Mr. Magic (Erdinç Demiray), Türkiye'nin ilk ve tek kadın sihirbazı Lady İlkay (İlkay Özdemir) ve Abrakadabra'nın (Lütfi Demirtok) gösterilerinde kullandığı şapkalar, asalar, kartlar, kız kesme numarasında kullanılan kutular ve kostümler gibi illüzyon sanat tarihine dair önemli eşyalar yer alıyor.



Sihirbazların hayatını anlatan, birçok fotoğraf, video ve belgenin de sergilendiği müze, pazartesi hariç her gün 11.00'den 18.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.