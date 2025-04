Sihirbazlar Çetesi 4 geliyor

Sihirbazlar Çetesi serisinin uzun süredir beklenen üçüncü filminin adı belli oldu. Ruben Fleischer imzalı filmin adı “Now You See Me: Now You Don’t" olacak. Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman gibi isimlerin rol aldığı film 14 Kasım'da vizyona girecek.



Filmin kadrosuna son olarak Ariana Greenblatt ve Rosamund Pike dahil oldu.



DÖRDÜNCÜ FİLM ONAYLANDI



Serinin üçüncü filmi için meraklı bekleyiş sürerken Lionsgate, dördüncü filmin de çekileceğini resmen duyurdu.



Now You See Me serisi dünya çapında toplam 687 milyon dolar hasılat elde etti.