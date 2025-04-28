Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin çekimleri tamamlandı

"DEFNE İLE İLGİLİ BİR SÜRPRİZ VAR"

Öte yandan Nevra Serezli, geçtiğimiz haftalarda Sihirli Annem filminde, 2011’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın da yapay zeka ile yer alacağını açıkladı.



Serezli, "Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz. Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz" demişti.