Sihirli Annem: Hepimiz Biriz yılın en iyi açılış yapan filmi oldu

İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin rol aldığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz geçtiğimiz hafta sonu 190 bin 504 seyirci tarafından izlendi.

Box Office Türkiye'nin haberine göre, Sihirli Annem: Hepimizi Birimiz 2025'in en iyi yerli film açılışına imza attı.

Animasyon türündeki Lilo ve Stiç ise 47 bin 138 seyirci rakamıyla gişede ikinci sıraya yerleşti. Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning) 31 bin 825 seyirci tarafından izlendi.

