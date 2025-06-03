Sihirli Annem: Hepimiz Biriz yılın en iyi açılış yapan filmi oldu
Türkiye gişe rakamları belli oldu. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşti.
İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin rol aldığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz geçtiğimiz hafta sonu 190 bin 504 seyirci tarafından izlendi.
Box Office Türkiye'nin haberine göre, Sihirli Annem: Hepimizi Birimiz 2025'in en iyi yerli film açılışına imza attı.
Animasyon türündeki Lilo ve Stiç ise 47 bin 138 seyirci rakamıyla gişede ikinci sıraya yerleşti. Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning) 31 bin 825 seyirci tarafından izlendi.
SİHİRLİ ANNEM: HEPİMİZ BİRİZ HAKKINDA
Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sihirli Annem: Hepimiz Biriz periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı beyaz perdeye taşıdı.
Senaryosu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven imzası taşıyan filmde, İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gül Onat, Süeda Çil, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya yer alıyor.
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