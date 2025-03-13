Sihirli Annem filmi geliyor! Kadro belli oldu
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Fenomen dizi, bu sefer beyazperdeye uyarlanacak.
2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır Londra’da yaşayan dizinin Betüş’ü İnci Türkay filmde başrol oynayacak.
Türkay, konuk olduğu projenin ardından 10 yıl sonra Sihirli Annem filmiyle ilk kez setlere dönecek.
Filmin yakında sete çıkması planlanıyor.
KİMLER ROL ALACAK?
Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alacak.
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