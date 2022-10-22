Sıla yeni klibini Mahsa Amini’ye ithaf etti: Özgürlük isyan değildir

Sıla’dan İran’da öldürülen ve dünyada kadına yönelik şiddetin sembolü olan Mahsa Amini’ye destek geldi.



Sıla, özgürlük mücadelesi veren dünya kadınlarına seslendiği Türkçe ve İngilizce bir manifesto metni de yazdı.

Ünlü şarkıcı "Özgürlük isyan değildir, koşullara bağlı bilinir, değildir. Özgürlük başkasına ait değildir, şahsidir. Karardır, emeldir, zatendir" dediği o metni klibinden görüntülerle paylaştı.



Klibinde, Amini’nin ölümüyle simgeleşen saçlardan oluşan bayrağa da yer veren Sıla, “Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim” şeklindeki sözleriyle İran’daki ve tüm dünyadaki kadın mücadelesinin yanında olacağını vurguladı.

SILA'NIN YAYINLADIĞI GÖRÜNTÜLER