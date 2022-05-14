Sıla'dan 6 yıl sonra yeni albüm: Şarkıcı

Sıla’nın 6 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturacağı yeni albümü 'Şarkıcı' 20 Mayıs'ta müzikseverlere sunulacak.

Sıla'dan 6 yıl sonra yeni albüm: Şarkıcı

Haberler 14.05.2022 - 10:43

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Sıla’nın 6 yıl sonra gelen yeni albümü tamamlandı. ‘Şarkıcı’ adlı albüm 20 Mayıs’ta Sony Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluşacak.

Albüme adını veren ‘Şarkıcı’ şiirinin klibi de YouTube’da yayınlandı.

ŞİİRLE BAŞLAYIP ŞİİRLE BİTİYOR

Sıla’nın prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı ‘Şarkıcı’da 15 yeni şarkı yer alıyor. Şiirle açılan ve şiirle kapanış yapan albüm ile kendi yazdığı şarkıları seslendiren sanatçının ozan yönüne bir kez daha şahitlik ediyoruz. İlk klip albümle aynı ismi taşıyan açılış parçası ‘Şarkıcı’ya ait.

Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Gürsel Çelik imzası taşıyan ‘Şarkıcı’nın klibi Bedran Güzel yönetmenliğinde Kemerburgaz Kent Ormanları’nda çekildi.

SILA'DAN 'ŞARKICI'

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