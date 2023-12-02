Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi açıldı

Kaymakam Tolga Toğan da "'Silivri'de Hayat Var' mottosuna burada varlığınızla hayat kattığınız için hepinize teşekkürü borç biliyoruz. Silivri'miz hem Yeşilçam'ın doğal bir platformu hem de fotoğrafı sanatı için de tarihi güzellikleriyle, kültürüyle, köyleriyle öne çıkan bir ilçe." ifadelerini kullandı. Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi'nin kurucusu, Gaziantepli girişimci iş adamı ve koleksiyoner Hilmi Nakipoğlu da çalışmalarından bahsetti.



Türkan Şoray ise katılımcılara teşekkür ve sevgilerini ileterek, "Sanata bu kadar değer, uğraş veren ve bu sergiyi meydana getiren, sizlerin sanatla iç içe yaşamanız için uğraşan Volkan başkana hem sinema hem fotoğrafçılık adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bir hazine bırakmış sizlere. Belki de bizim yıllar önce Suzan ablamla, kamera önüne geçtiğimiz kameralar da var burada. Bir fotoğrafçılık tarihi var." diye konuştu.



Silivri Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evi'nde 400'ü aşkın fotoğraf makinasının yanı sıra birçok obje sergileniyor.