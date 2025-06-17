Simone Ashley, Formula 1 filminden neden çıkarıldı?

Yönetmen Kosinski konuyla ilgili People dergisine konuştu. Yönetmen, "Böyle şeyler her filmde olur. Bazen kullanabileceğinizden fazlasını çekmek zorundasınız. Filme girmeyen iki veya üç sahne oldu." ifadelerini kullandı.

Joseph Kosinski imzalı filmde Bridgerton dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Simone Ashley de yer almıştı ancak oyuncunun sahneleri filmden çıkarıldı.

Brad Pitt 'in emekli bir Formula 1 yarışçısını canlandırdığı F1: The Movie 27 Haziran 2025'te vizyona girecek. Usta aktör, filmde Sonny Hayes adında bir yarışçıyı canlandırıyor.

Top Gun: Maverick filminin de yönetmenliğini üstlenen Kosinski "Ama Simone çok yetenekli ve harika bir oyuncu. Onunla bir gün yine çalışmak isterim." dedi.

Simone Ashley'nin filmde kısa bir sahnesi olduğu ancak hiçbir repliği olmadığı öğrenildi.

Filmde Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies ve Kim Bodnia gibi isimler rol alıyor.

