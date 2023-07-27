Sinead O'Connor'ın ölümüne dair polisten açıklama geldi

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elden Sinead O'Connor, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Londra Metropolitan Polisi, evinde ölü bulunan şarkıcı Sinead O'Connor'ın hayatını kaybetmesinin şüpheli vaka olarak değerlendirilmediğini bildirdi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 11.18'de O'Connor'ın Londra'nın güney doğusundaki evde hareketsiz halde bulunduğuna ilişkin ihbar aldıkları belirtildi. Açıklamada, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen O'Connor'ın yakınlarına haber verildiği ifade edildi.
Olayı inceleyen savcı tarafından detayların paylaşılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 56 yaşındaki İrlandalı şarkıcının ölümünün şüpheli vaka olarak ele alınmayacağı bildirildi.
TURNEYE ÇIKACAKTI
Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.
O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise geçen yıl 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.
MÜSLÜMAN OLDU
İrlandalı şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu ve Şüheda Sadakat Davitt ismini aldığını ancak müzik hayatında Sinead O'Connor'ı kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı.
O'Connor gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin" ifadesini kullandı.
Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.
SINEAD O'CONNOR KİMDİR?
Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.
Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.
ANNESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ
1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir Trafik kazasında yitirdi.
GRAMMY ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ
Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat