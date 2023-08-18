"Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

"İYİ Kİ SİNEMA BENİM AŞKIM OLMUŞ"

Açılış törenine katılan Türkan Şoray, "O kadar mutlu ettiniz ki beni. Sinemada soğuk sulara girdik, 24 saat güneşin altında çalıştık, kaza geçirdim ama şu sevgi, alkışlara hepsi helal olsun. İyi ki sinema benim aşkım olmuş. Sinema oyuncusu demek istemiyorum. Sinemada hayatın içinden biri olarak ben hep filmlerde bulundum. Hayatın içindeki insanları yaşatmaya çalıştım. Hiçbir zaman bir meslek olarak ve iş olarak düşünmedim. Ben hiçbir zaman işe gidiyorum demedim. Sete gidiyorum dedim ama iyi ki Rabbim beni sinemada var etmiş" dedi.