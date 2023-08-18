"Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki “Sinema Benim Aşkım Türkan Şoray Kostümleri” sergisinin açılışı öceki gün yapıldı.
"İYİ Kİ SİNEMA BENİM AŞKIM OLMUŞ"
Açılış törenine katılan Türkan Şoray, "O kadar mutlu ettiniz ki beni. Sinemada soğuk sulara girdik, 24 saat güneşin altında çalıştık, kaza geçirdim ama şu sevgi, alkışlara hepsi helal olsun. İyi ki sinema benim aşkım olmuş. Sinema oyuncusu demek istemiyorum. Sinemada hayatın içinden biri olarak ben hep filmlerde bulundum. Hayatın içindeki insanları yaşatmaya çalıştım. Hiçbir zaman bir meslek olarak ve iş olarak düşünmedim. Ben hiçbir zaman işe gidiyorum demedim. Sete gidiyorum dedim ama iyi ki Rabbim beni sinemada var etmiş" dedi.
"SANKİ BENİMLE KONUŞUYORLAR"
Kostümlerin uzun sinema yolculuğunda setlerde neler yaşadığının en yakın tanıkları olduğunu vurgulayan Şoray, "Sanki onlar benimle konuşuyor duygusu içindeydim. Çünkü kıyafeti giydiğim zaman oyuncu olarak onunla bütünleşiyordum. Kıyafetler o kadar önemli ki hemen siz o karaktere giriyorsunuz. Ayağınıza şalvar giyip, başınıza yemeni kattığınız zaman ister istemez tavrınız, yürüyüşünüz başka oluyor. Kıyafet kişiliği karakteri oluşturmada en büyük yardımcı. Onlar benim aslında rol arkadaşım diyebilirim. Burada 30 tane kıyafet var. İnanır mısınız bütün bu kadar sene içinde giydiğim kıyafetler 500-600 falandır. Her senaryo geldiği zaman mutlaka senaryoda ilk önce kostüm listesine bakardım" ifadelerini kullandı.
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