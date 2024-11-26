Sinema emektarı Prof. Sami Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Sami Şekeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camisi'ndeki törende, taziyeleri Şekeroğlu'nun ailesi ile öğrencileri kabul etti.



Sami Şekeroğlu'nun eşi Duygu Şekeroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şekeroğlu'nun mesleğine çok bağlı olduğunu belirterek, "Sinema okulu ve sinema arşivi kurdu. Çok öğrenci yetiştirdi. Burada gördüğünüz insanların çoğu, yetiştirdiği öğrenciler. Herkes geldi. Duyan, İstanbul'da olan hemen hemen herkes geldi bugün." dedi.



"TÜRK SİNEMA SANATINA ÇOK BÜYÜK BİR KATKISI VAR"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de "Sami hoca bizim çok büyük bir değerimizdi. Türk sineması asla onu unutmayacak. Çünkü bizim sinemamızın hafızasını oluşturdu. Bugün bir Türk sinema endüstrisinden ve Türk sinema sanatından söz ediyorsak onun çok büyük bir katkısı var. Özellikle ülkemizde arşiv bilincinin oluşmadığı bir dönemde ilk adımları attı. Birçok engele rağmen bunları gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.



Cenazeye Şekeroğlu'nun pek çok öğrencisinin katıldığına işaret eden Güven, "Çok büyük bir değerimizdi. Hala büyük bir değerimiz zaten. Asla unutulmayacak. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.



Yazar ve yönetmen Gani Müjde ise Şekeroğlu'nun her şeyden önce bir kültür oluşturduğunu aktararak, "Hepimiz Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş, hevesli ama bilgisiz insanlardık. O okul bizi yoğurdu. Gerçekten çok şey öğrendik. Öyle bir okulun varlığı, onu düşünmesi, kurması, Balmumcu'da bundan 30 sene önce böyle bir şeyi hayata geçirmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Cenaze törenine Şekeroğlu'nun öğrencilerinin gelmesinin de ne kadar doğru işler yaptığının ispatı olduğunu vurgulayan Müjde, "Yaşadıkça onu unutturmamaya çalışacağız. En son 4-5 sene önce okula uğramış, orada görmüştüm. İyi durumdaydı o zaman. Bayağı bir sohbet ettik. Çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin." dedi.



Törene, Sami Şekeroğlu'nun kızı Ayşe Şekeroğlu, Prof. Alev İdrisoğlu, Prof. Asiye Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mert Atalar ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil'in yanı sıra sinema ile akademi dünyasından ve öğrencilerinden pek çok kişi katıldı. Öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Şekeroğlu'nun cenazesi Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PROF. DR. SAMİ ŞEKEROĞLU HAKKINDA



Şekeroğlu, 26 Şubat 1937'de Elazığ'da dünyaya geldi, ilkokulu Hüseynik'te, ortaokulu Elazığ ve Ankara'da, lise öğrenimini Elazığ Lisesinde tamamladı. Lisede tiyatro ve sanatla ilgilenmeye başlayan Şekeroğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine kabul edilerek Yüksek Resim Bölümünde eğitim aldı.



Üniversite hayatında önemli sanatçılardan da dersler alan Şekeroğlu, 1985'de doçent, 1987'de profesör oldu, 1988 - 1996 arasında MSGSÜ Rektör Yardımcısı, 1996 - 1999 arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.



Şekeroğlu, 1969'da kurduğu "Türk Film Arşivi"ni Devlet Güzel Sanatlar Akademisine, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine devrederek, aynı yıl "Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi"ni kurdu.



Film Arşivi'yle uluslararası alanda da tanınırlık kazanan Şekeroğlu, 1973'te Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'nun asil üyesi oldu. 1974'te Türkiye'de sinema eğitimi veren ilk kurumlarından biri olan MSGSÜ Sinema - TV Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkiye'nin ilk sinema müzesini kurarak eğitim çalışmalarına öncülük etti.



"Toprak Adamları" adlı kısa filmiyle 1985'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Ödülü'nü kazanan sanatçı, 2023 yılında ise sinema alanındaki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.



Şekeroğlu, vefatından önce de MSGSÜ Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.