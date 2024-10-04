Sinema Genel Müdürü Birol Güven: Beyaz perde kültürünü yaymaya çalışıyoruz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "12. Bodrum Türk Filmleri Haftası" etkinliklerine katılan Birol Güven, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde her şeyin çok hızlandığını, dijital teknolojilerin hem alışkanlık hem de bağımlılık haline geldiğini söyledi.



Sinemayı küçük ekranlarda seyredilebilir sanat olarak gören bir nesil yetiştiğine işaret eden Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni nesil dijital teknolojileri çok iyi kullanıyor. Cep telefonlarından, laptoplardan film seyrediyorlar. Bu sinema değil. Bunun üzerine çalışıyoruz. Beyaz perde kültürünü yaymaya çalışıyoruz. Sinema büyük beyaz perdede, yüksek sesle karanlıkta ve birlikte izlenen bir sanat etkinliğidir. Bunun dışında yapılan şeylere sinema diyemeyiz. Bence sinemadaki en büyük problemimiz bu. Maalesef artık perde kültürünü kaybediyoruz. Salon işletmecileriyle bazı önlemler düşündük. İnşallah yeni nesli beyaz perdeyle tanıştıracağız. Bunları tekrar bizim kadim kültürümüze, beyaz perde kültürüne geri döndürmenin yolunu bulmak zorundayız. Bizim en önemli işlerimizden bir tanesi bu."

"BEYAZ PERDE ZANNETTİĞİMİZDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR"



Güven, beyaz perdede sinema filmi seyreden ve o tadı alan bir gencin bir daha filmleri cep telefonundan izlemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.



Sinema filmlerinin çok özenli prodüksiyonlarla yapıldığını, filmlerde çok iyi makyaj ve ışık kullanıldığını anlatan Güven, "Bunun tek bir nedeni perdenin hata kabul etmemesi. Büyük perdeye çıkacağı için görüntü, çok özenli bir çalışma yapılır. Filmler sadece cep telefonunda seyredilirse bu kadar özenli olmasına gerek yok. Korkumuz sadece cep telefonundan seyredilen filmlerle zaman içinde büyük, kaliteli filmlerin sayısı düşmeye başlar hatta yok olabilir. O yüzden beyaz perde bizim zannettiğimizden çok daha önemlidir." diye konuştu.



Bütün yeni buluşlar, yeni anlatımların sinemada, beyaz perdede olduğunu vurgulayan Güven, sosyal medyanın bile sinemanın tekniklerini kullanarak hikaye anlatmaya çalıştığını dile getirdi.



"1 MİLYON ÇOCUK İLK DEFA SİNEMAYI GÖRDÜ"

Müdürlüğün sinemayla ilgili çok özel çalışmalar yaptığını anlatan Güven, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sinema görmemiş, hayatında hiç filme gitmemiş çocuklarımızı beyaz perdeye götürmeye çalışıyoruz. Bir yıl önce 1 milyon çocuk ilk defa sinemayı gördü. Bu yıl 200 bin çocukla bu çalışmaları devam ettirdik. Tek bir hedefimiz var beyaz perde. Beyaz perde olmayınca sinema da olmaz, sinemadan kaynaklı televizyon olmaz, sosyal medya olmaz, dijital platform olmaz. Hepsinin başı sinemadır."