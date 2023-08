Sinema klasiği "Şeytan"ın 50. yılı kutlanıyor

Korku türünün klasikleri arasına giren, müziğiyle de milyonları etkileyen 1973 yapımı kült korku filmi "Şeytan" (The Exorcist) 50. yılını kutluyor.



19 Eylül'de filmin 50. yaşına özel Blu-Ray versiyonu çıkacak. Bu versiyonda; hem sinema kurgusu, hem de 11 dakikalık ek sahne içeren yönetmen kurgusu, yönetmen William Friedkin'den bir giriş sunumu, yorumlar, röportajlar ve kamera arkası içerikleri de yer alacak.



Öte yandan uzun zamandır beklenen devam filmi "The Exorcist: Believer"dan ilk fragman yayınlandı.



Sonbaharda vizyona çıkacak devam filminde Ellen Burstyn, ilk filmde ele geçirilen Regan'ın annesi Chris MacNeil rolüne geri dönüyor.



Yaklaşan projeyle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor, ancak bu film yepyeni bir üçlemenin ilki olacak ve "The Exorcist: Deceiver" adlı bir sonraki bölüm de 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.



