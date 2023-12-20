Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden sinema sanatçısı Cevdet Arıkan'ın cenazesi toprağa verildi.

Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan 76 yaşındaki aktörü Cevdet Arıkan için Yeşil Mahalle'deki Tarsus Güney Kabristanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı - 1

Törene, Arıkan'ın eşi Kadife Arıkan, çocukları ve Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile sevenleri katıldı.

Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı - 2

Arıkan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta defnedildi.

Sinema sanatçısı Cevdet Arıkan son yolculuğuna uğurlandı - 3

Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, dün Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlanmış, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirmişti.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...