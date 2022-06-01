'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' yeniden hayata geçiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesiyle bu yıl Türkiye genelinde 1 milyon öğrenciyi beyazperdeyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara vermek zorunda kalınan ve temel eğitim çağında olan ve daha önce sinemayla tanışmamış 1 milyon öğrenciyi sinemayla buluşturmak üzere bakanlıkça hazırlanan proje bu yıl devam edecek.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışını yapacağı proje ile 81 ilde toplam 1 milyon çocuk daha sinema ile buluşturulacak.



Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesinin açılışına katılan minikler 'Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası' filmini izleyecek.