Sınırları zorlayan dans gösterisi:  "Sadece Mavi-Yeşil"

"Sadece Mavi-Yeşil", Dağlar ve Nehirler resminin dansla tasvirini sunarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Performans, 22 Haziran Cumartesi gününden itibaren 4 gün boyunca izleyicilerle buluşacak.

Çin Doğu Dans ve Müzik Topluluğu, muhteşem bir dans dramasıyla sahne sanatlarının sınırlarını zorluyor.

Çoklu zaman ve mekân kesişmesi teması üzerine kurulu gösteri antik eserler ile modern insan arasındaki duygusal bağı vurguluyor.



120 dakika süren ve üç bölümden oluşan Sadece Mavi-Yeşil Çin’in binlerce yıllık kültürel mirasına saygı niteliğinde.

