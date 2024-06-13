Sınırları zorlayan dans gösterisi:  "Sadece Mavi-Yeşil"

Çin’in kültürel mirasına saygı niteliği taşıyan "Sadece Mavi-Yeşil" isimli gösteri 22 Haziran Cumartesi günü AKM’de izleyiciyle buluşacak.

Sınırları zorlayan dans gösterisi:  "Sadece Mavi-Yeşil"

Doğu Dans ve Müzik Topluluğu, muhteşem bir dans dramasıyla sahne sanatlarının sınırlarını zorluyor.

"Sadece Mavi-Yeşil", Dağlar ve Nehirler resminin dansla tasvirini sunarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Performans, 22 Haziran Cumartesi gününden itibaren 4 gün boyunca izleyicilerle buluşacak.

Sınırları zorlayan dans gösterisi:  "Sadece Mavi-Yeşil" - 1

Çoklu zaman ve mekân kesişmesi teması üzerine kurulu gösteri antik eserler ile modern insan arasındaki duygusal bağı vurguluyor.

120 dakika süren ve üç bölümden oluşan Sadece Mavi-Yeşil ’in binlerce yıllık kültürel mirasına saygı niteliğinde.  

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