Sirba Orkestrası müzikseverlerle buluştu

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda düzenlenen sezon kapanış konserini, CSO Şefi ve Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman yönetti. CSO'nun eşlik ettiği Fransız kökenli Sirba Orkestrası, sanatseverlere Rus, Macar ve Balkan ezgileri sundu.



Konserin birinci yarısının sonunda Şef Deliorman, meslekte 46 yılını tamamlayarak emekli olan CSO saksofon sanatçısı Fethi Günçer'i sahneye davet etti. Günçer, hayatının en duygu dolu günü olduğunu belirterek, sanatçı arkadaşları ve sanatseverlere teşekkür etti.



Konser sonunda konuşan Deliorman, orkestranın ihtiyaç duyduğu tüm imkanları sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DenizBank'a teşekkür etti.

Konserde, "Suite de Moldavıe", "Valenki" ve "Cocher Ralentis Tes Chevaux" gibi eserler seslendirildi.