Şırnak’ta "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın Projesi"

Şırnak'ta "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" çerçevesinde öğrenciler sinema ile buluşturulmaya devam ediyor. Daha önce sinemaya gitmeyen öğrencilerin il genelinde tespit edilerek onları farklı sosyal aktivite ile buluşturulması hedeflenen çalışmada, öğrenciler kent merkezindeki sinema salonunda bir araya geldi.

Öğrenciler, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun yaptığı fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan öğretmenin Trabzon’a tayinin çıkmasını konu alan "Öğretmen" filmini izledi.

İki haftada bin 500 öğrencinin izlediği filmde, bir ay içerisinde 5 bin öğrenci sinema ile buluşturuldu. 5 bin öğrencinin sinema ile buluşması bir aylık sürede gerçekleşecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme (AR-GE) biriminde görevli öğretmen Duygu Demircan, Valilik himayesinde yürütülen projede öğrencilerin eğitim dışında sosyal ve sportif faaliyetlere de dahil etmelerini amaçladıklarını bu kapsamda 5 bin öğrenciyi ilk defa sinema ile buluşturduklarını söyledi.