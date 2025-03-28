Sivas Devlet Tiyatrosu, Karacaoğlan oyununu sahneleyecek

Dinçer Sümer'in yazdığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği "Karacaoğlan" adlı oyun bugün ve yarın saat 20.30'da, 29 Mart Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



Oyunda, 17. yüzyılda yaşadığı kabul edilen, göçebe Türkmen obalarında yetişmiş Karacaoğlan'ın, bitmez tükenmez bir ateşle bağlandığı ağa kızı Sanem'e olan sevdası ve onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.



Dinçer Sümer'in yazdığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği "Karacaoğlan" adlı oyun bugün ve yarın saat 20.30'da, 29 Mart Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.



Oyunda, 17. yüzyılda yaşadığı kabul edilen, göçebe Türkmen obalarında yetişmiş Karacaoğlan'ın, bitmez tükenmez bir ateşle bağlandığı ağa kızı Sanem'e olan sevdası ve onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.