Sivas'ta asırlık "hacı yemeği" geleneği sürdürülüyor

Sivas’ın merkeze bağlı Gaziköy köyünde hacı yemeği geleneği sürdürülüyor. Asırlardır sürdürülen gelenek ile kutsal topraklardan dönen hacılar ve umre ziyaretinden dönenler köyün girişinde karşılanıyor, konvoy ile köy meydanına taşınıyor. Kabristan ziyaretinde bulunduktan sonra köyde kurulan çadırda tüm köy halkına yemek ikramında bulunuyor.

Umre ibadetini yerine getirerek köyüne dönen Mustafa Coşkun, “Kutsal topraklardan geldim. Hacı yemeği bize dedelerimizden geldi. Biz de hacdan geldiğimiz için yerine getiriyoruz ve köy halkına yemek veriyoruz. Köye gelince eş dostlar sağ olsunlar konvoy eşliğinde köye yaklaşık 2 kilometre kala karşılıyorlar. Çok güzel hissediyorum, konu komşu karşıladı bizi Allah razı olsun. Biz de hayırlı olsun yemeği veriyoruz. Gelenek, dedelerimizden bize kaldı bizden sonrakilerde inşallah devam ettirirler” dedi.

