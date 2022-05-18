Sivas'taki tarihi medresenin kemerinde 'mala' unutuldu

Sivas'taki tarihi medresenin kemerinde unutulan mala hem görenlerden hem de uzmanlardan tepki çekiyor. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi eserlerden, 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, çay bahçesi ve hediyelik eşya satış alanı olarak hizmet verirken, 2007'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona alındı. İLK FİRMA İFLAS ETTİ Restorasyonu 2008 yılının Şubat ayı sonlarında taşeron firma üstlendi. Firma 2010 yılında iflas edince çalışma yarım kaldı ardından restorasyon işi, başka firmaya verildi. İşi alan firma eksik kalan restorasyon çalışmalarını tamamladı. Tarihi eser, 2013 yılında restorasyon öncesinde olduğu gibi çay bahçesi ve hediyelik eşya satılan dükkanlarla yeniden hizmete girdi.

YARISI DIŞARIDA KALMIŞ MALA DİKKAT ÇEKTİ



1220 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Sultanı 1'inci İzzettin Keykavus ve aile bireylerinin kabirlerini de barındıran medresede ana eyvan kemerinde bir kısmı taşa gömülü, yarısı dışarıda kalmış vaziyette inşaat malası olduğu fark edildi. Dikkatli gözler tarafından fark edilen hatanın, restorasyon çalışmaları sırasında unutulduğu değerlendiriliyor.



'HOŞ BİR DURUM GİBİ GÖRÜNMÜYOR'



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Eser, malanın ortaya nasıl konulduğunu çok merak ettiğini belirtti.



'SON TAŞA KADAR KADEMELİ KONTROL İSTER'



''Hoş bir durum'' diyerek sözlerine devam eden Eser, ''Restorasyon konusunda cümle kurabilmek için de belli bir uzman ve bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Ülkemizde restorasyonuna karar verilen bir eser uzmanlar tarafından çalışılıyor. Yapılan işler son taş konulana kadar kontrolden geçiriliyor. Her yapılan restorasyonun kendine özgü bir hikayesi ve nedeni var" şeklinde konuştu.