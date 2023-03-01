SİYAD'ın 55. Türk Sineması Ödülleri'ne aday gösterilen filmler belli oldu

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD), 55. Türk Sineması Ödülleri'ne aday gösterilen filmler belli oldu.



Geçen yıl boyunca sinemalarda gösterilen yerli yapımlar için 11 ayrı kategoride adaylar, dernek üyelerinin oylarıyla belirlendi.



Emin Alper'in yazıp yönettiği "Kurak Günler" 10 kategoride 11 adaylık elde ederken, Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr" filmi, 10 adaylık kazandı.



Ödüllerde Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" filmi 8, Emre Erdoğdu'nun "Beni Sevenler Listesi" ile 2022'nin en çok izlenen filmi "Bergen" 7'şer dalda aday oldu.



Bergen filmi 7 dalda aday gösterildi "Zuhal" filmi 5, "Anadolu Leoparı" 4 adaylıkla listeye girerken, "Dirlik Düzenlik", "Bana Karanlığını Anlat" ve "Dilberay" filmleri, ödüllerde birer adaylık kazandı.



Açıklanan adaylar, SİYAD üyelerinin oylarına sunulduktan sonra her kategoride yılın en iyisi seçilecek.



Ödül töreni için henüz bir tarih açıklanmadı. 2023 Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu Haberi Görüntüle