Siyah Telefon filminin devamı geliyor

Öte yandan başlangıçta tek bir film olarak kurgulanan film, dünya çapında 161 milyon doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.

"Siyah Telefon" filmi, çocukları hedef alan bir seri katilin kaçırdığı ve ses geçirmez bir bodrumda tuttuğu 13 yaşındaki Finney'nin, odadaki telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu ediniyor.