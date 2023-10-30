Siyah Telefon filminin devamı geliyor

Geçen yılın en başarılı korku filmlerinden biri olan Scott Derrickson'ın yönettiği "Siyah Telefon"un devam filminin gösterim tarihi onaylandı.
2025'TE VİZYONDA
Ethan Hawke ile Mason Thames'in başrolleri paylaştığı "Siyah Telefon"un devam filmi, 27 Haziran 2025'te gösterime girecek.
Hawke'un devam filminde rol alıp almayacağı ise henüz açıklanmadı.
Öte yandan başlangıçta tek bir film olarak kurgulanan film, dünya çapında 161 milyon doların üzerinde gişe hasılatı elde etti.
"Siyah Telefon" filmi, çocukları hedef alan bir seri katilin kaçırdığı ve ses geçirmez bir bodrumda tuttuğu 13 yaşındaki Finney'nin, odadaki telefon aracılığıyla katilin önceki mağdurlarıyla iletişime geçmesini konu ediniyor.
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