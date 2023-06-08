Siyahi müzisyenler hakkında sergi açan Hollanda'daki müzeye Mısır'dan yasak

KAZI ÇALIŞMASI YAPMALARI YASAKLANDI



CNN'e ulaşan müze müdürü Wim Weijland, müzenin Mısır'da önemli bir bölge olan Sakkara'da kazı çalışması yapmasının yasaklandığını söyledi. Sakkara, Mısır'ın en eski piramitlerinden Djoser'e ev sahipliği yapıyor. Müze, 40 yıldan uzun bir süredir bu bölgede kazı çalışması yapıyor.

TARTIŞMALI SERGİ



"Kemet" adlı sergi hakkında konuşan müze müdürü, serginin amacının "Antik Mısır ile siyahi sanatçıların müziğiyle verdiği mesaj arasındaki ilişkiyi anlamak" olduğunu belirtti. Sergide Beyonce, Nas ve Miles Davis gibi siyahi müzisyenlerin çalışmaları yer alıyor.

BBC'nin haberine göre, Mısırlı yetkililer konu ile ilgili açıklamada bulunmadı.