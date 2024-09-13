Slovenyalı müzisyen Katja Sulc İstanbul'da konser verecek

Slovenyalı müzisyen ve söz yazarı Katja Sulc, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Konuya ilişkin açıklamaya göre Sulc, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığına bağlı İBB Turizm ve Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Beyoğlu Günlükleri" kapsamında konser verecek.

Sanatçı, 17 Eylül'de 20.00'de Metrohan'da sahnede olacak. Konserin ücretsiz biletleri "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden temin edilebilecek. Şiirsellikle müziği harmanlayan Katja Sulc, şimdiye kadar 5 stüdyo albümü çıkardı.

