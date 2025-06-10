Snoop Dogg'un hayatı film oluyor: Başrol belli oldu
Rap müziğin efsane ismi Snoop Dogg'un hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Hazırlıkları devam eden filmde başrol oynayacak isim belli oldu.
Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'un hayatını anlatacak biyografik film için hazırlıklar sürüyor. Yönetmenliğini Craig Brewer'ın üstleneceği filmde başrol oynayacak isim belli oldu.
Filmde Snoop Dogg'u Outer Banks ile şöhreti yakalayan Jonathan Daviss canlandıracak.
Yapımcı kadrosunda ise Snoop Dogg'un kendisiyle birlikte, Brian Grazer ve Sara Ramaker yer aldığı film; Calvin Broadus Jr.'ın namıdiğer Snoop Dogg'un şöhret yolculuğunu konu alacak.
17 kez Grammy adaylığı bulunan Snoop Dogg, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ve sinema dünyasındaki projeleriyle de tanınıyor.
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