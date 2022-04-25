Sofi Tukker grubu üç şehirde konser vermek için Türkiye’ye geliyor

Müzisyen Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern’in birlikte kurduğu Sofi Tukker müzik grubu, 'The Wet Tennis' turnesi kapsamında üç ayrı şehirdeki üç farklı konser için Türkiye'ye geliyor.

Drinkee, Batshit gibi uluslararası hitlere imza atan, 2017’de Grammy’e aday gösterilen ikili, kısa sürede dans pistlerinin vazgeçilmez gruplarından oldu.

ÜÇ FARKLI ŞEHİR ÜÇ FARKLI KONSER

Türk Dj ve prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte kaydettikleri 'Forgive Me'yi 4 Mart'ta yayınlayan grup, 30 Eylül İstanbul, 1 Ekim Ankara ve 2 Ekim gecesi İzmir'de sahne alacak.