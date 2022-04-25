Sofi Tukker grubu üç şehirde konser vermek için Türkiye’ye geliyor

Haberler 25.04.2022 - 13:03
Müzisyen Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern’in birlikte kurduğu Sofi Tukker müzik grubu, 'The Wet Tennis' turnesi kapsamında üç ayrı şehirdeki üç farklı konser için Türkiye'ye geliyor.
Drinkee, Batshit gibi uluslararası hitlere imza atan, 2017’de Grammy’e aday gösterilen ikili, kısa sürede dans pistlerinin vazgeçilmez gruplarından oldu.
ÜÇ FARKLI ŞEHİR ÜÇ FARKLI KONSER
Türk Dj ve prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte kaydettikleri 'Forgive Me'yi 4 Mart'ta yayınlayan grup, 30 Eylül İstanbul, 1 Ekim Ankara ve 2 Ekim gecesi İzmir'de sahne alacak.
90’ların house müziğinden ilham alan, jungle pop türünde uluslararası hitlere imza atan ikili, müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.
Drinkee ve peş peşe çıkardıkları başarılı teklileri ilk albümleri Soft Animals’da bir araya getiren ikili, henüz ilk albümlerini çıkarmadan 2017 Grammy Ödülleri’nde En İyi Dans Parçası dalında Drinkee ile aday gösterildi.
Batshit, Johny, Best Friend ve Fuck They hitlerine imza atan grup, Ultra Records etiketli albümü Treehouse’ı 2018’de yayınladı.