Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı

Başrollerini Cailee Spaeny ve Jacob Elordi'nin üstlendiği Priscilla filmi, yılın en merak edilen yapımlarından biri. Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin eşi Priscilla'yı konu alan filmin Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapıldı. Presley'nin eşi Priscilla, 14 yaşındayken efsane şarkıcıya aşık olmasından bahsetti.

Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Festivali'ne birbirinden ünlü birçok yönetmen katıldı. Baba serisinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın kızı Sofia Coppola, Priscilla filmiyle festivalde yer aldı.

Başrollerini Cailee Spaeny ve Jacob Elordi'nin üstlendiği Priscilla filmi, Elvis Presley ve eşi Priscilla'yı konu alıyor.

Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı - 1 Elvis Presley'nin eşi  Priscilla Presley

PRESLEY'YE 14 YAŞINDA AŞIK OLDU

Filmin prömiyerine adı son dönemde kızının miras davasıyla gündeme gelen Priscilla Presley de katıldı.14 yaşındayken Elvis Presley'ye aşık olan Priscilla Presley ,"Kendiniz, yaşamınız ve aşk hayatınız hakkında bir film izlemek hiç kolay değil. Sofia inanılmaz bir iş çıkardı. Ödevini iyi yaptı. Birkaç kez konuştuk. Ona elimden geldiğince yardım ettim" dedi.

Presley "Her ne kadar o dönemde 14 yaşında olsam da çok daha olgundum. Beni çekici kılan buydu" ifadelerini kullandı.

Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı - 2

7 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI

A24'ün yapımcılığını üstlendiği film, gösteriminin ardından 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Film, Priscilla Presley'nin “Elvis and Me" adlı otobiyografisinden uyarlandı. 

Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı - 3

Oyuncular, Hollywood'daki greve rağmen SAG-AFTRA'dan aldıkları özel bir izinle filmin prömiyerine katılabildi. 

Priscilla 27 Ekim'de sinemalarda.

Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı - 4

Geçtiğimiz yıl Baz Luhrmann imzalı Elvis filmi, Oscar'da 8 adaylık kazanmıştı.

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