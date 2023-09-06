Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne birbirinden ünlü birçok yönetmen katıldı. Baba serisinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın kızı Sofia Coppola, Priscilla filmiyle festivalde yer aldı.
Başrollerini Cailee Spaeny ve Jacob Elordi'nin üstlendiği Priscilla filmi, Elvis Presley ve eşi Priscilla'yı konu alıyor.
PRESLEY'YE 14 YAŞINDA AŞIK OLDU
Filmin prömiyerine adı son dönemde kızının miras davasıyla gündeme gelen Priscilla Presley de katıldı.14 yaşındayken Elvis Presley'ye aşık olan Priscilla Presley ,"Kendiniz, yaşamınız ve aşk hayatınız hakkında bir film izlemek hiç kolay değil. Sofia inanılmaz bir iş çıkardı. Ödevini iyi yaptı. Birkaç kez konuştuk. Ona elimden geldiğince yardım ettim" dedi.
Presley "Her ne kadar o dönemde 14 yaşında olsam da çok daha olgundum. Beni çekici kılan buydu" ifadelerini kullandı.
7 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI
A24'ün yapımcılığını üstlendiği film, gösteriminin ardından 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Film, Priscilla Presley'nin “Elvis and Me" adlı otobiyografisinden uyarlandı.
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