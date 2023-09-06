Sofia Coppola imzalı Priscilla filmi Venedik Film Festivali'nde övgü topladı

PRESLEY'YE 14 YAŞINDA AŞIK OLDU

Filmin prömiyerine adı son dönemde kızının miras davasıyla gündeme gelen Priscilla Presley de katıldı.14 yaşındayken Elvis Presley'ye aşık olan Priscilla Presley ,"Kendiniz, yaşamınız ve aşk hayatınız hakkında bir film izlemek hiç kolay değil. Sofia inanılmaz bir iş çıkardı. Ödevini iyi yaptı. Birkaç kez konuştuk. Ona elimden geldiğince yardım ettim" dedi.



Presley "Her ne kadar o dönemde 14 yaşında olsam da çok daha olgundum. Beni çekici kılan buydu" ifadelerini kullandı.

