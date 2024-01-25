Sofia Vergara: Bu aksanla oynayabileceğim pek bir şey yok

Son olarak uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun hayat öyküsünden uyarlanan "Griselda" adlı mini dizide başrol oynayan Sofia Vergara, aksanının oynayabileceği rolleri sınırlandırdığını ifade etti.

Sofia Vergara: Bu aksanla oynayabileceğim pek bir şey yok

"Modern Family" dizisiyle tanınan ve birçok kez Emmy ve Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilen Sofia Vergara, "Griselda" adlı dizide en dramatik rolünü üstlendi.

Sofia Vergara: Bu aksanla oynayabileceğim pek bir şey yok - 1

"BİR BİLİM İNSANINI OYNAYAMAM"

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times'a röportaj veren Vergara, "Her zaman karakter arıyorum çünkü bu aksanla oynayabileceğim pek bir şey yok. Bir bilim insanını oynayamam ya da "Schindler'in Listesi"nde yer alamam. Oyunculuk işlerim biraz sınırlı" dedi.

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"OYUNCULUK EĞİTİMİM YOK"

Griselda rolü için Margot Robbie, Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerin oyuncu koçu Nancy Banks ile çalıştığını anlatan Sofia Vergara, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sürece sahip olmanın ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Çok zordu çünkü oyuncu olarak gerçek bir eğitimim yok. Klasik eğitim almış bir aktör olan Joe Manganiello ile evliydim. Bir şeyler sorardım ve nasıl hazırlanacağını görürdüm. Her zaman 'Gerçek aktörler ne yapar? Bunu yapabilir miyim?"

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