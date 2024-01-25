Sofia Vergara: Bu aksanla oynayabileceğim pek bir şey yok

"OYUNCULUK EĞİTİMİM YOK"

Griselda rolü için Margot Robbie, Jennifer Aniston gibi ünlü isimlerin oyuncu koçu Nancy Banks ile çalıştığını anlatan Sofia Vergara, şu ifadeleri kullandı:



"Bir sürece sahip olmanın ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Çok zordu çünkü oyuncu olarak gerçek bir eğitimim yok. Klasik eğitim almış bir aktör olan Joe Manganiello ile evliydim. Bir şeyler sorardım ve nasıl hazırlanacağını görürdüm. Her zaman 'Gerçek aktörler ne yapar? Bunu yapabilir miyim?"