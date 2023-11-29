Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile vatandaşlar geçmişte yolculuğa çıkacak

Gölbaşı’nda somut olmayan kültürel mirasın derlenmesi, değerlerin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması ve kültür turizmi potansiyelinin artırılması için Gölbaşı Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi oluşturuldu. Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi karşısında yer alan 21 bin metrekarelik alandaki müze, Gölbaşı’yla adı özdeşlemiş andezit taşından inşa edildi. Ziyaretçileri her bölümünde farklı bir hikaye ile karşılayacak olan müzenin kuruluş sürecinde Gölbaşı’nın tüm köy ve mahallerinde detaylı bir alan araştırması yapıldı ve elde edilen veriler uygulama modellerine dönüştürüldü. Müze, günlük yaşamda kullanılan birçok deyişin kökeni hakkında bilgi vermenin yanı sıra ziyaretçilerine farklı deneyimler de sunacak.

Müzenin içeriğinde doğumdan ölüme kadar insan yaşamındaki çeşitli pratiklere odaklanıldı. Müzede kırklama, dış hediği, sünnet gelenekleri, asker uğurlama, kına gecesi, düğün gelenekleri, geleneksel sohbet toplantıları, mutfak kültürü, el sanatları, sözlü anlatımlar ve geleneksel çocuk oyunları gibi unsurlar ziyaretçilere interaktif bir şekilde anlatıldı. Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan müzenin açılışı ise yakın zamanda yapılacak.

“GÖLBAŞI’NIN GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

Müzeyle Gölbaşı’nın değer ve kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Bir yandan Gölbaşı’nın geleceğine yön verecek projelere imza atarken, diğer yandan geçmişimizi unutmuyoruz. Özellikle gençlerimizi kültürel yozlaşmadan kurtaracak projeleri hayata geçiyoruz. Yakında açılışını yapacağımız Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi de bunun en büyük örneği. Gençlerimiz ve misafirlerimiz, Gölbaşı’nda geçmişte yaşanan kültürü bu müzede görecek. Gölbaşı’nın geçmişine sahip çıkmak da bizim başlıca görevimiz. Kültür ve değerlerimizin en güzel örnekleri bulunan müze geçmişte yolculuğa çıkaracak” ifadelerini kullandı.