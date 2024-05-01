Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü aldı. Festival ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"En İyi Yönetmen", "En İyi Kısa Film", "En İyi Tema", "En İyi Animasyon" ve "En İyi Kadın Yönetmen" ödülleri dahil, 21 farklı kategoride düzenlenen festivale, 63 ülkeden yüzlerce film ile başvuru yapıldı.



Açılış konuşmasını Festival Direktörü Setenay Acı'nın yaptığı törene, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filminin yapımcısı A. Selim Tuncer ve yönetmeni Levent Onan da katıldı.

FİLMİN KONUSU

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.