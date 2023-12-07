Son Akşam Yemeği filminin özel gösterimi yapıldı

Vizyona 27 Ekim'de giren "Son Akşam Yemeği" filmi için Ünye ilçesindeki Uniport AVM sinema katında Ünye Belediyesi özel gösterimi yapıldı. Oyuncu Azra Aksu, gösterim sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi çekerken çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Mutlaka çekmeliyiz demiştim senaryoyu okuduğumda. Filmi sürekli sürekli tekrar tekrar izlemek istiyorum. Ünye’ye ilk gelişim oldu, burayı çok sevdim. Burada izlemek de ayrı bir heyecandı." dedi.

Filmin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer ise filmle Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kuruluşuna farklı bir perspektiften baktıklarını söyledi. Tuncer, filmle Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da geliştirmenin mesajlarının verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Filmin, hem bir dönemin politik atmosferini yansıtması hem de duygusal bir hikayeyi aktarması açısından başarılı olduğunu düşünüyorum. Bir de Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’in kuruluşuna farklı bir perspektiften bakıyor. Cumhuriyet kavgalarını bırakalım artık, tartışmadan çok müzakere edelim, 100. yılda ülkemizi daha da geliştirelim mesajları verdiğimizi düşünüyoruz. Filmin çok sembolizmi var.”

