Son Akşam Yemeği'ne Ankara'da özel gösterim

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın Dönem Başkanı Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğince 21-23 Aralık'ta düzenlenen özel hafta etkinlikleri, Endonezya ve Meksika filmlerinin gösterimiyle başladı.



Vizyona 27 Ekim'de giren "Son Akşam Yemeği" filmi de MIKTA Haftası kapsamında Ordu ve Balıkesir'in ardından Ankara'da Panora AVM'nin sinema katındaki özel gösterimde izleyiciyle buluştu.



Hafta kapsamındaki etkinlikler, Avustralya ve Güney Kore filmleriyle devam edecek.



SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.



Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.