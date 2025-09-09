Son Cadı Avcısı 2 geliyor: Emeklilik kararı alan efsane aktör kadroda

Devam filminin sürprizi ise geçtiğimiz yıllarda emekli olduğunu açıklayan efsanevi aktör Sir Michael Caine oldu.

92 yaşındaki usta oyuncu da "Son Cadı Avcısı 2" filminde Dolan karakterine geri dönecek.

İlk filmdeki fantastik yapının günümüz teknolojisiyle nasıl şekilleneceği merak konusu olurken; Son Cadı Avcısı 2'nin detayları ve vizyon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.