Son Cadı Avcısı 2 geliyor: Emeklilik kararı alan efsane aktör kadroda
Vin Diesel'in başrolde olduğu Son Cadı Avcısı 2 için hazırlıklar sürüyor. Filme emeklilik kararı alan usta aktör de dahil oldu.
Modern bir cadı avı öyküsünü 2015'te beyazperdeye taşıyan "Son Cadı Avcısı" filminin devamı yıllar sonra seyirciyle buluşacak.
Vin Diesel'in yeniden Kaulder rolüne geri döneceği "Son Cadı Avcısı 2" için hazırlıklar sürüyor.
Devam filminin sürprizi ise geçtiğimiz yıllarda emekli olduğunu açıklayan efsanevi aktör Sir Michael Caine oldu.
92 yaşındaki usta oyuncu da "Son Cadı Avcısı 2" filminde Dolan karakterine geri dönecek.
İlk filmdeki fantastik yapının günümüz teknolojisiyle nasıl şekilleneceği merak konusu olurken; Son Cadı Avcısı 2'nin detayları ve vizyon tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Vin Diesel